Si gira in Romagna un doc sulle colonie abbandonate

Proseguono le riprese di “Di che colonia sei?”, il documentario che racconta tra passato e presente le colonie estive della riviera romagnola e l’esperienza dei tanti bambini che vedevano il mare per la prima volta e affrontavano le prime prove di vita lontani da casa. Ieri, venerdì 15 ottobre, la troupe guidata dal regista Riccardo Marchesini ha fatto tappa a Rimini, dove alla Colonia Bolognese si sono ritrovati davanti alla telecamera una decina di ex ospiti della Colonia, per la maggior parte provenienti da Bologna. “Il documentario si articolerà su tre piani. – ha raccontato Riccardo Marchesini – Ci sarà il passato, con il racconto di quando nacque e si sviluppò l’idea della colonia estiva, il passato più recente, quando la colonia perse la funzione propagandistica inculcata dal regime fascista e divenne per i bambini nel dopoguerra l’unica occasione per poter andare in vacanza e il presente fatto di ruderi di vecchie e affascinanti colonie abbandonate, attorno alle quali si costruiscono progetti di promozione sociale, rigenerazione urbana ma anche nuove riflessioni sul futuro di questi spazi”.

Dopo Rimini, la troupe proseguirà il proprio viaggio tra le colonie marine: prossime tappe Cesenatico, Cervia, Cattolica. “Siamo alla ricerca di storie di persone che abbiamo passato le proprie vacanze da bambini nelle colonie della riviera romagnola. Chi fosse interessato ad aprire i propri “cassetti dei ricordi”, ci può scrivere o telefonare. Ci interessano anche i racconti di figli e nipoti che magari abbiano raccolto le testimonianze e le foto dei propri genitori o nonni”. Un appello quello di Riccardo Marchesini rivolto soprattutto a chi abbia ricordi di vacanze nelle Colonie tra Riccione e Cattolica. Il film che si intitola “Di che colonia sei?” è realizzato con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission, con la collaborazione dell’associazione di Rimini “Il Palloncino Rosso”, della casa editrice Minerva Edizioni e con il Patrocinio dei Comuni di Bologna, Rimini, Cervia, Cattolica, Cesenatico, Bellaria Igea-Marina. Per informazioni: +39 051 251594 giostra@giostrafilm.it