Sgarbi: “No alle pale eoliche per tutelare la bellezza”

Anche in Romagna il dibattito sulle pale eoliche e sulle energie rinnovabili ha ripreso vigore in questi ultimi mesi. Un tema che trova un secco no da parte del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (con deleghe all’architettura e al patrimonio culturale) in una intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera: “Penso al paesaggio del Salento, specie in provincia di Lecce. Uno dei più toccati e deturpati dall’eolico e da altre forme di produzione energetica. La bellezza di posti come Santa Maria di Leuca o Ostuni non può essere sfregiata. In Puglia ci sono 1.700 pale eoliche, contro le 9 del Piemonte. Non solo Lecce: voglio studiare bene anche l’area intorno a Brindisi. Penso al Molise, nel tratto da Sepino a Pietrabbondante. E anche in Sardegna presto mi metterò a studiare i dossier su eolico e fotovoltaico”.