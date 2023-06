Settore cereali falcidiato dal mal tempo a Forlì – Cesena

A poco più di un mese dall’alluvione che ha paralizzato la Romagna anche il mondo dell’agricoltura riesce a tirare le prime somme. Oltre ai danni causati agli impianti e alle aziende, ora si traggono le somme anche sulla produzione in termini quantitativi e qualitativi. I numeri che fino a qualche settimana fa erano solo realistiche ipotesi ora con le prime raccolte di orzo e grano si stanno traducendo in evidenti perdite. La produzione del grano già in queste prime settimane ha registrato un calo del 50% per quanto riguarda le campagne della provincia di Forlì-Cesena, fermandosi a un meno 30% nel riminese. Quello che preoccupa inoltre è la qualità del raccolto, gravemente compromessa dagli allagamenti. A lamentare i primi risultati emersi della campagna di cereali è il presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini, Carlo Carli: «Nel riminese la situazione è leggermente più rosea riguardo la qualità, che è di buon livello. Lo stesso non si può dire, purtroppo, per gli altri territori dove le alluvioni di maggio, insieme alle persistenti piogge, hanno causato danni ingenti, colpendo duramente i campi che erano in piena maturazione». Come se non bastasse infatti continuano le brevi ma intense burrasche di queste settimane, che vanno a peggiorare lo stato già altamente compromesso dei terreni, molti dei quali franati. «Ci sono parti di poderi non accessibili alle mietitrebbie – riferisce Carli – e appezzamenti che sono letteralmente scivolati via, insieme a una viabilità che, nelle zone collinari, non è stata ancora totalmente ripristinata». A riferirlo sono proprio i soci della cooperativa. Che tra le colline di Cesena e Forlì continuano a segnalare gravi difficoltà a lavorare terreni che in parte sono ancora fermi allo stato dei primi giorni post alluvione. Con la nomina del commissario Francesco Paolo Figliuolo Confagricoltura auspica un’accelerazione dei sostegni economici alle aziende in difficoltà. Che senza saranno costrette a chiudere i battenti una volta per tutte.