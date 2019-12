Settimana bianca in Trentino con i bambini: ecco dove andare

Il Trentino Alto Adige è senza dubbio la regione perfetta per trascorrere una settimana bianca con tutta la famiglia. Da queste parti infatti la natura è ancora incontaminata, gli impianti sciistici sono tra i migliori d’Italia e sono moltissime le attività che permettono di divertirsi insieme ai più piccoli. Certo, le località turistiche in Trentino sono diverse, quindi prima di tutto conviene capire dove sia meglio andare per trascorrere un soggiorno perfetto. Oggi vi diamo alcuni consigli che potrebbero tornarvi molto utili, per una settimana bianca all’insegna del divertimento ma anche del relax, insieme a tutta la famiglia.

Settimana bianca in famiglia: le migliori località del Trentino

Le località turistiche del Trentino che nel periodo invernale sono in grado di offrire tutto il necessario per una settimana bianca indimenticabile sono parecchie. Alcune tuttavia hanno costi proibitivi, quindi a meno che non abbiate un grande budget da investire non conviene orientarsi sulle città più rinomate a livello turistico.

Una delle località più consigliate è senza dubbio Andalo, in provincia di Trento. Si trova infatti in una posizione privilegiata, nella Skiarea Paganella che offre ben 50 Km di piste innevate ai piedi delle Dolomiti di Brenta. In poco tempo da Andalo si riescono a raggiungere i maggiori punti d’interesse del Trentino e città come Rovereto e Trento, in cui si possono visitare alcuni dei musei più belli della regione. Questo paese è organizzato in modo impeccabile ed è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, comprese quelle delle famiglie.

Family Hotel: la sistemazione perfetta ad Andalo

Se non sapete dove soggiornare ad Andalo, vi consigliamo di optare per un family hotel: ce ne sono diversi in questa località e sono i migliori perché riescono ad offrire tutto l’indispensabile per trascorrere una vacanza perfetta con i bambini.

Una delle strutture più consigliate in assoluto dagli stessi turisti è l’Astoria. Questo family hotel ad Andalo in Trentino è in grado di offrire una serie di servizi dedicati proprio ai più piccoli, ma anche ai genitori che possono concedersi qualche momento di totale relax. Tra animazione, menù dedicati, family room, piscine e via dicendo, tutta la famiglia può trascorrere una vacanza davvero indimenticabile, in una location da favola.

Una vacanza tra divertimento e relax

La ricetta perfetta per trascorrere una settimana bianca perfetta ad Andalo è molto semplice: basta coniugare divertimento all’aria aperta e relax. Per questo motivo conviene scegliere un hotel che sia dotato di area relax con idromassaggio ma anche di piscine per i piccoli ospiti, in modo da potersi rilassare e al tempo stesso essere certi che i propri bimbi si divertano un mondo.

Per quanto riguarda gli sport invernali, Andalo è la località perfetta per imparare a sciare e anche i bambini possono trovare piste dedicate a loro, in cui muovere i primi passi con gli sci ai piedi. La maggior parte degli hotel presta una grande attenzione a questo aspetto, mettendo a disposizione degli ospiti delle navette gratuite per raggiungere le piste e degli istruttori in grado di insegnare i segreti di questo meraviglioso sport.