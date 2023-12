Decreto anti CBD, parlano i produttori: il progetto italiano di Enecta

La cannabis light può quindi essere venduta nei negozi fisici e sugli e-commerce, evitando quel terribile disastro economico che il divieto di vendita tramite questi canali a favore delle farmacie avrebbe causato. Il settore della cannabis light in Italia, infatti, rappresenta un'importante opportunità per il Paese dove il prodotto è particolarmente apprezzato.

I prodotti certificati a base di CBD

Produttori come Enecta hanno sempre mirato a sottolineare e a far trasparire la qualità e la sicurezza dei propri prodotti, e ora più che mai c'è bisogno di rimarcare queste due caratteristiche fondamentali per chi acquista.

Il progetto di Enecta mira da sempre a dare vita a prodotti che possano realmente migliorare la vita dei consumatori loro clienti. Per questo nel loro manifesto le parole etica, accessibilità, sostenibilità, trasparenza e ricerca stanno al centro di tutto.

Realizzare prodotti di qualità è un processo che richiede impegno, dedizione e professionalità, spiegano gli esperti dell’azienda. Per questo tutte le fasi di produzione sono seguite e monitorate passaggio dopo passaggio con la massima attenzione.

Tutto ha inizio da un seme, quello della varietà di Cannabis Sativa L., il quale viene piantato e coltivato in terreni ricchi di sostanze nutritive. Quest’ultimi non hanno quindi bisogno di ulteriori pesticidi o sostanze chimiche non necessarie per la crescita delle piante. Da questo momento in poi tutti gli step - dalla raccolta allo stoccaggio, passando per l'essicazione e il controllo qualità - vengono controllati da un personale formato e qualificato che ha a cuore i propri clienti.

L’attività centrale dell'azienda è la produzione di olio di CBD. Si tratta di un estratto di Cannabis Sativa L. il cui prodotto finale, privo di THC, secondo gli studi avrebbe numerose proprietà terapeutiche e benefiche da diversi punti di vista. Le ricerche avrebbero infatti identificato il CBD come:

· ansiolitico

· analgesico

· antidepressivo

· antinfiammatorio

· antiemetico

· antipsicotico

· neuroprotettivo