Sergio Mattarella a Cesena il 2 maggio: il percorso del Presidente della Repubblica in città

“Sarà una giornata di festa”, con queste parole il sindaco Enzo Lattuca ha condiviso alcuni dettagli riguardanti la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si terrà martedì 2 maggio. Il Capo dello Stato sarà in visita a Cesena per festeggiare il 40esimo compleanno di Macfrut, Fiera Internazionale dell’ortofrutta, organizzata da Cesena Fiera. Per l’occasione, nella centralissima piazza della Libertà, sarà allestita un’anteprima dell’evento, partecipata dalle imprese della filiera ortofrutticola e del settore avicolo del territorio di Forlì-Cesena: si prevede infatti la presenza di 15 “stand” con le eccellenze del territorio proposte dalle principali aziende dei due settori interessati.

Al suo arrivo, previsto intorno alle ore 11, il Presidente sarà ricevuto dal prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Antonio Corona, dal sindaco Enzo Lattuca, dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini. Dopo i saluti istituzionali, incontrerà gli imprenditori locali e, a seguire, si recherà al Teatro “A. Bonci” dove si terrà il convegno incentrato sull’agroalimentare, dal titolo “Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale”.

Il percorso in città

Ad accogliere il Presidente lungo il percorso ci saranno le cittadine e i cittadini di Cesena che potranno disporsi nell’area di piazza della Libertà, sotto i porticati di Palazzo O.I.R. e di Corso Garibaldi e nell’area della piazzetta della Chiesa dei Servi. Ampia partecipazione sarà garantita anche al mondo della scuola: gli studenti saranno presenti in piazza Guidazzi, di fronte al teatro “Bonci”, e in piazza Bufalini, all’ingresso della Malatestiana. Al termine del convegno infatti il Capo dello Stato, a bordo della sua auto, raggiungerà la Biblioteca per visitare, in forma del tutto riservata, l’Aula del Nuti. L’intero percorso sarà delimitato da transenne.



“Voglio ringraziare in maniera sentita – commenta il sindaco Lattuca – tutti quelli che stanno collaborando alla buona riuscita di questo evento. A distanza di una settimana dalla visita ufficiale possiamo confermare che ci sarà la massima partecipazione da parte dei cittadini e di tutti coloro che vorranno prendere parte a una giornata storica per Cesena. D’intesa con la Prefettura, le Forze dell’ordine e con il Quirinale, stiamo lavorando in modo corposo perché quella del 2 maggio possa essere una giornata di festa per tutti. Per questa ragione saranno adottate speciali misure di sicurezza comprendenti alcune modifiche alla viabilità in tutte le strade interessate dal percorso di visita e nelle vie confluenti, nonché misure specifiche di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Accoglieremo il Presidente della Repubblica all’inizio di Piazza della Libertà, alle spalle del Duomo. Qui avrà inizio la visita, che in un primo momento sarà caratterizzato dall’incontro con il mondo delle imprese. Successivamente il Presidente raggiungerà il teatro ‘Bonci’ dove ad attenderlo ci sarà una platea di 792 persone. Una volta terminato il Convegno sull’agroalimentare, si sposterà in Biblioteca Malatestiana per ammirare la storica Aula del Nuti, manifesto della nostra città”.

Confcommercio: “Una festa per le imprese”

In vista della visita del Capo dello Stato, ecco una nota del presidente di Confcommercio Corrado Augusto Patrignani: “Nell’incontro tra il presidente della Repubblica Mattarella e Cesena sarà totale l’abbraccio simbolico tra città e Capo dello Stato, stretto anche da chi non potrà scorgerlo e vederlo da vicino nei luoghi in cui si recherà nella visita mattutina del 2 maggio – teatro Bonci, piazza della Libertà per l’allestimento di una sorta di Macfrut in miniatura e Biblioteca Matestiana. In quella fatidica giornata che si appresta a divenire storica tutti entreremo in intima sintonia con il capo dello Stato, il primo rappresentante delle istituzioni repubblicane. Una giornata memorabile per la città, come lo fu il 17 luglio 1997, quando Cesena accolse l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Confcommercio sarà naturalmente presente e lo saranno anche le imprese cittadine dal centro storico, dove Mattarella muoverà i suoi passi, alla periferia. Sarà una giornata tricolore, simbolo richiamato anche dalla coreografia.

Per Confcommercio sarà anche una grande festa non solo dei cittadini ma delle imprese che avranno l’onore di vedere riconosciuta la loro importanza centralità dalla visita di Mattarella. Certamente, nell’occasione, in primo luogo quelle delle filiera agroalimentare protagoniste della fiera internazionale Macfrut e del convegno che si terrà al Bonci, ma per estensione tutte le imprese. Che concorrono con il loro lavoro allo sviluppo del Paese e che costituiscono l’ossatura del nostro territorio, presenti come sono nella misura di una ogni 8, 9 abitanti. Il Presidente Mattarella più volte nei suoi interventi ha richiamato, anche nei messaggi inviati alle Assemblee nazionali di Confcommercio, “il ruolo delle piccole e medie imprese cruciale anche per rilanciare l’occupazione, specialmente il lavoro stabile, aumentando la partecipazione attiva, inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del Paese. La storica visita del Presidente della Repubblica aiuterà a rafforzare nei cesenati tutti l’attaccamento alle istituzioni repubblicane, va rimarcato che la nostra denominazione è non a caso “Confcommercio imprese per l’Italia”. Noi amiamo l’Italia, il nostro Paese, la nostra patria e chi ama l’Italia non può non amare le imprese creatrici di lavoro e di sviluppo, pilastro nazionale”.