Scuola via Torino, Comune di Cesenatico vince il primo round in tribunale

Riguardo al contenzioso della costruzione della scuola di viale Torino, il Tribunale di Forlì ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ditta Socim spa in merito alla richiesta di inibire il Comune all’incameramento della fideiussione e in merito alla richiesta di sospensione della risoluzione contrattuale per inadempimento, condannando in solido l’azienda napoletana e l’assicurazione alle spese di lite per oltre € 10.000 in favore del Comune di Cesenatico.

Il Comune di Cesenatico potrà quindi procedere all’escussione della polizza per un valore di circa € 600.000. Contestualmente, da qualche settimana, sono ripresi i lavori al cantiere ad opera della ditta Scientia Srl di Forlì, seconda classificata in graduatoria

«Siamo soddisfatti di questo primo passo che attesta la buona condotta del Comune di Cesenatico e aspettiamo fiduciosi le prossime tappe di questa vicenda giudiziaria. Vogliamo tutelare il nostro lavoro e tutta la collettività, intanto il cantiere è ripartito e questa è la cosa più importante», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.