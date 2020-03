Scrittrice forlivese pubblica il suo primo romanzo a 16 anni

FORLì. Non ha ancora diciassette anni, Aurora Dozio, ma nelle vetrine delle librerie è già in bella vista Prendendo il volo, suo primo romanzo (Il Ponte vecchio editore), storia di formazione la cui protagonista, Emma, frequenta il Liceo classico proprio come l’autrice forlivese.

«Non avevo un “progetto” di scrittura – racconta la giovanissima romanziera –, ma dai tanti frammenti, dai racconti brevi che avevo messo insieme fin da quando ero molto piccola, a un certo punto mi sono ritrovata con qualcosa che aveva la struttura di una storia: una storia di adolescenza vista dall’interno, con una prospettiva che neanche un autore che amo come Alessandro D’Avenia naturalmente sarebbe in grado di applicare». L’intervista ad Aurora Dozio sul Corriere Romagna in edicola oggi, 22 marzo.