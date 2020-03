Scrittori su Instagram con Mare di Libri

RIMINI. Si può fare cultura su Instagram? A quanto pare sì. Lo staff di Mare di Libri è sempre alla ricerca di nuovi modi per promuovere la lettura tra gli adolescenti, e le recenti disposizioni che impongono la chiusura delle scuole e la cancellazione di ogni evento, hanno portato il festival riminese di letteratura per ragazzi a una nuova idea, pensata per gli studenti e i giovani lettori, ma aperta a chiunque sia interessato.

Si tratta di due presentazioni in live su Instagram (@maredilibri), durante le quali due importanti autori per ragazzi racconteranno la loro ultima fatica editoriale. A intervistarli sarà Alice Bigli, presidente dell’associazione Mare di Libri, ma avranno la possibilità di interagire anche con tutti gli utenti, che potranno utilizzare la chat fare domande in diretta e partecipare alla conversazione.

Gli appuntamenti sono:

– sabato 7 marzo, alle ore 15.30: Marco Magnone presenta La mia estate indaco (Mondadori)

– sabato 14 marzo, alle ore 15.30: Lodovica Cima presenta La voce di carta (Mondadori)

La diretta verrà trasmessa sul profilo instagram @maredilibri