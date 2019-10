Scia di furti in ospedale a Ravenna. Sospetti su un infermiere

RAVENNA. Banconote sparite e portafogli ripuliti, senza risparmiare nessuno, personale sanitario e pazienti ricoverati in vari reparti del “Santa Maria delle Croci”. Una sequenza di furti, quella avvenuta all’interno dell’ospedale di Ravenna, che a lungo andare avrebbe messo in allarme anche la stessa direzione dell’Ausl, sospettando che dietro alcuni episodi seriali ci fosse la mano lesta di qualcuno interno all'azienda. Un ladro che per la Procura indosserebbe il camice da infermiere. Questa l’ipotesi che emerge dal fascicolo aperto dal sostituto procuratore Lucrezia Ciriello.

