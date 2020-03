Scherma, salta la prova Gpg di Faenza

FAENZA – La Federscherma ha comunicato in giornata che “In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, la Federazione Italiana Scherma ha scelto di sospendere ogni attività agonistica federale, al momento, fino al 3 aprile 2020, data indicata quale termine del Decreto. Quindi, vengono rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale, regionale e le “gare satellite”, previste dal 5 marzo al 3 aprile 2020”. Di conseguenza, anche la gara Interregionale del Gran Premio Giovanissimi prevista a Faenza per sabato 21 e domenica 22 marzo è rimandata a data da destinarsi.