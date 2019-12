Scherma, regionali a squadre di spada: oro per Imola e Lugo

PIACENZA – Altra doppietta romagnola, proprio come un anno fa, per i team romagnoli nei campionati regionali assoluti a squadre di spada che si sono disputati ieri a Piacenza.

Le lughesi Ilaria Battazza, Sara Billi, Sofia Billi, Sophia Rigon e Isabella Signani

Se in campo femminile si è imposta di nuovo la Schermistica Lughese (al terzo titolo consecutivo), tra gli uomini il Circolo Scherma Imola ha superato a sorpresa i favoriti del Circolo Schermistico Forlivese 1. Finale combattutissima, tra gli uomini, con gli imolesi Sergio Caferri, Mario Gori, Andrea Ufficiali e Andrea Montroni che hanno superato 43-42 i forlivesi Aleksei Efrosinin, Riccardo Genovese, Dario Remondini e Iulius Spada grazie alla stoccata messa a segno da Gori all’ultimo secondo dell’ultimo assalto. Terzo posto per la Schermistica Lughese, che si è però rifatta in campo femminile, battendo nettamente (45-29) il Circolo Scherma Imola. E così, Ilaria Battazza, Sara Billi, Sofia Billi, Sophia Rigon e Isabella Signani si sono laureate campionesse regionali.