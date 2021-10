Scherma, la cesenate Chiara Castagnoli bronzo nella spada Allieve

Dal bronzo di mercoledì della 2008 Elena Antonucci nella spada Ragazze, a quello di ieri della 2007 Chiara Castagnoli nella spada Allieve. Romagna di nuovo sul podio e 3° posto per la cesenate tesserata con il Circolo Schermistico Forlivese, che si è resa protagonista di un percorso strepitoso, con 11 vittorie nei primi 11 assalti (6/6 nel girone eliminatorio e 5/5 dai sessantaquattresimi ai quarti) prima di arrendersi 15-6 in semifinale a alla trevigiana Martina Lazzari, che conquisterà poi il titolo italiano battendo in finale sempre per 15-6 la sorprendente vercellese Matilde Bellini. Le altre atlete del Cs Forlivese si sono così piazzate: 11ª Viola Casali, 13ª la cesenate Francesca Morosi, 26ª la cesenate Mariachiara Testa, 59ª Matilde Bulgarelli, 74ª la cesenate Lucia Guarini e 105ª Lucia Lena. Altri piazzamenti delle romagnole: 28ª Alice Casamenti e 47ª Anna Casamenti (Circolo Ravennate), 98ª Anna Santandrea (Scherma Imola).

Oggi la Spada Allievi

Oggi tocca alla spada Allievi. Undici i romagnoli: Nicolò Budini, Brando Foschini e Gioele Trevisan (Cs Cervia), Adriano Rocco, Gabriele Samorì e Matteo Utili (Cs Forlivese), Tommaso Mazzotti (Circolo Ravennate), Fabrizio Alessandrini, Alessandro Borzatta, Filippo Pirazzoli e Federico Potena (Imola).