Scherma, da Bebe Vio ad Aldo Montano: le stelle di Tokyo premiate sabato sera a Riccione

La casa della scherma italiana under 14 apre le porte ai campioni azzurri reduci da Tokyo 2020. Sabato 16 ottobre alle ore 21, nel corso del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving in corso a Riccione, la Federazione italiana Scherma ha organizzato la “Festa delle Medaglie” per celebrare tutti gli schermidori azzurri che, nel corso della rassegna a cinque cerchi di quest’estate, sono riusciti a salire sul podio olimpico e paralimpico. Un’occasione per festeggiare tutte le 7 medaglie conquistate dalla scherma italiana in un evento che si terrà all’interno del Playhall di Riccione, dove in questi giorni i migliori under 14 d’Italia si stanno contendendo i titoli nazionali di categoria.

A ricevere i riconoscimenti da parte della FIS saranno tutte le delegazioni e le delegazioni professionali che hanno preso parte a “Tokyo 2020” e poi, naturalmente, gli atleti.

L’oro paralimpico di Bebe Vio nel fioretto femminile individuale categoria B, gli argenti di Gigi Samele nella sciabola individuale, di Daniele Garozzo nel fioretto individuale, della squadra di sciabola composta da Aldo Montano, Gigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè e della squadra di fioretto femminile paralimpico con Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos e poi i bronzi del team di spada femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio) e di fioretto femminile (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini, Erica Cipressa). La serata sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Federazione italiana Scherma e sui social federali.