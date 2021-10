“Scatenate”: ecco il nuovo format sulle donne del Motorsport

Marlù ha presentato ieri sera al “Misano World Circuit – Marco Simoncelli” il format “Scatenate” in cui 12 donne raccontano il loro modo d’essere protagoniste del mondo che amano: il MotorSport. Donne libere dalle catene di pregiudizi e stereotipi di genere. Donne libere di realizzare il proprio sogno professionale anche in un mondo fino ad oggi considerato prevalentemente maschile.

A raccontare una realtà di donne, ormai oltre al confine di ogni differenza d’identità e di genere, è il nuovo progetto di comunicazione “Marlù Keep Dreaming mette in pista la passione”, lanciato lo scorso mese sempre durante la precedente tappa del Motomondiale ospitata da Misano. In anteprima assoluta, durante un evento del The Rider’s Land Experience, sono state presentate le prime quattro interviste girate dalla scrittrice storyteller Mapi Danna.

Saranno on line a partire da domani, i video di Marina Rossi, team director Marc Vds, Elisabetta Bonetti, marketing e sponsorship manager team LCR Honda, sui canali social ufficiali Marlù: Facebook, Instagram, TikTok.

Saranno poi in uscita sul web fino all’ultima settimana del prossimo mese due nuove clip ogni settimana, sempre condotte da Mapi Danna e tutte con produzione Campus Fandango Club. Faranno scoprire le storie e le riflessioni di Chiara Lunardon (responsabile Rewin Tute), Maria Pohlmann (addetta stampa Team Tech3), Simona Frattini (responsabile Racing Suomy/KYT), Sandra Lopez (Team & Guest coordinator Gresini team) e Anie Couer (fotografa e addetta stampa American Racing).

5 clip andranno in onda, all’interno del format creato da Mapi Danna “Scatenate”, su Real Time (Canale 31) Gruppo Discovery, produzione Jumpcutmedia, a partire dal prossimo 22 novembre. Protagoniste dei video: Frinè Velilla, media manager Dorna, Irene Aneas, addetta stampa team Leopard Moto3, Susanna Sola (Press & Team coordinator Prustel GP Moto3), Raffaella Gianolla (fotografa), Sabrina Marchini (madre del pilota Niccolò Antonelli).

“Scatenate” con Marlù andrá in onda su Real Time a novembre, il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Un modo diverso ed efficace di sostenere la bellezza, il talento e la forza delle donne. Donne che hanno il diritto di vivere, come le protagoniste di queste storie, in un mondo che dia loro voce, spazio, potere.

Il progetto “Marlù Keep Dreaming mette in pista la passione”, è stato promosso e realizzato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, creatrici del marchio del gioiello per tutti, in collaborazione con l’Agenzia NICCO23, “Misano World Circuit Marco Simoncelli” e il patrocinio Segreteria di Stato allo Sport di San Marino. Video e campagna di comunicazione seguono il quinto obiettivo dell’Agenda ONU 2030, che indica a tutte le realtà produttive le linee guida di sostenibilità sociale per ogni impresa del futuro. Alla presentazione hanno partecipato: Marta Fabbri responsabile marketing e comunicazione Marlù, la scrittrice e story teller Mapi Danna, Igor Antonelli Agenzia NICCO23.

“Queste storie raccontano come seguire la propria passione, lavorare per realizzare il sogno che abbiamo dentro, è possibile – spiega Marta Fabbri, responsabile marketing e comunicazione Marlù – È un messaggio trasversale rispetto a generi, differenze, stili di vita. Vale per tutti, donne o uomini. Ognuna delle protagoniste è splendidamente diversa dall’altra. Ciò che le unisce è la capacità di esprimere se stesse, la propria identità, in un mondo forse ancora considerato principalmente maschile. Del resto, esprimere sentimenti, emozioni, il modo d’essere sempre diverso d’ogni persona è quello che cercano di fare i nostri gioielli. Sono preziosi non per il loro valore materiale. Lo sono perché raccontano agli altri l’unicità di coloro che li indossano”.

“Complimenti a Marlù – interviene Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit – il progetto è davvero coinvolgente e sono certo avrà il successo che merita. Ci impegneremo ad assecondarlo perché coglie aspetti di grande attualità che con grande sensibilità vengono posti all’attenzione del pubblico. Il motorsport è un pianeta che sta vivendo un’evoluzione importante e lo sguardo delle donne è una ricchezza che lo aiuterà a progredire nella direzione giusta”.