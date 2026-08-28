Verso il Parco Archeologico del Rubicone: via agli scavi tra Longiano e Savignano

Sono ufficialmente entrati nella fase operativa i lavori di scavo e ricerca archeologica nell’area del Compito a cavallo tra Longiano e Savignano sul Rubicone. L’intervento rientra nel più ampio progetto del Parco Archeologico del Rubicone, previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto alla fine nel 2022 dalla Provincia di Forlì-Cesena, dai 10 Comuni dell’Unione Rubicone/Mare, dalla Soprintendenza e dalla Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un passaggio particolarmente atteso, destinato a riportare al centro dell’attenzione un’area di particolare interesse archeologico e a dare concreta attuazione al progetto del futuro Parco Archeologico del Rubicone e alla relativa bretella di collegamento, i cui lavori sono stati avviati nel 2023.

I lavori avviati rientrano nel primo dei due interventi previsti nell’ambito Sud del Parco. Il secondo riguarda la realizzazione di un parcheggio urbanizzato, progettato tra la fine del 2024 ed il 2025, da collocare di fronte all’ingresso del Museo archeologico del Compito “don Giorgio Franchini” a Savignano sul Rubicone. Il cantiere archeologico è articolato in due interventi distinti: il primo finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma, per un importo di circa 150 mila euro, e il secondo sostenuto direttamente dal Ministero della Cultura, con un finanziamento di circa 60 mila euro. La durata complessiva delle attività è prevista in circa un anno.