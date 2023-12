Valzer di medici: nuovi incarichi tra Montiano e Roncofreddo

Medici di famiglia che cambiano Comune, Jacopo Pistone arriva a Montiano, Valentina Iozzi va a Roncofreddo, Alice Montanari ritorna nel riminese.

Da gennaio scorso la dottoressa Valentina Iozzi aveva preso il posto dello storico dottor Cappelli che era andato in pensione. A Montiano si temeva di rimanere scoperti e tutti tirarono un respiro di sollievo quando un unico medico si candidò a ricoprire quel posto. Si trattava della giovane Valentina Iozzi di Longiano. Il Comune come studio medico le ha messo a disposizione un locale ricavato all’interno del municipio stesso, mentre l’Ausl le aveva dato un incarico temporaneo per un anno. Iozzi in poco tempo si è attirata le simpatie di tutti i montianesi e tutti si aspettavano che a fine anno arrivasse la conferma. Invece nella nuova graduatoria stilata dall’Ausl è spuntato il medico Jacopo Pistone di Gambettola che, forse anche per un’età di tre anni in più, ha sopravanzato la collega nella graduatoria Ausl.

Quando si è diffusa la notizia a Montiano c’è stata parecchia apprensione e diverse persone anziane hanno chiamato il sindaco. «Facendomi interprete delle istanze arrivate da molti montianesi – conferma il sindaco Fabio Molari – mi sono immediatamente attivato presso l’Ausl per vedere se a Montiano potevamo trattenere la dottoressa. Mi è stato risposto di no, ma che il servizio viene garantito da un altro medico di Gambettola. Gli assistiti della dottoressa sono rimasti molto contenti della competenza professionale di Iozzi, e quindi mi complimento con la dottoressa e la ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. Nel contempo do il benvenuto il nuovo medico».

«Speravo di poter essere confermata a Montiano - afferma Iozzi - dopo un anno e un ottimo rapporto con i pazienti acquisiti mi sarebbe piaciuto continuare con loro. Quando l’Ausl mi ha comunicato che non ero prima in graduatoria, ci sono rimasta male, ma mi sono subito guardata attorno e visto che a Roncofreddo il posto del medico di famiglia era diventato vacante, mi sono proposta e sono felice di aver ottenuto l’incarico». A Roncofreddo, infatti, la dottoressa che copriva il ruolo di medico di famiglia dall’estate scorsa, aveva comunicato all’Amministrazione comunale l’intenzione di lasciare per aver trovato un incarico analogo e si trasferiva nel riminese. «La dottoressa Alice Montanari ha lasciato l’incarico per avvicinarsi a casa – conferma Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo – la ringrazio per il servizio svolto in questi mesi a Roncofreddo. Ma al tempo stesso sono molto soddisfatta che arrivi la dottoressa Iozzi a ricoprire l’incarico e, assieme a tutta la Giunta, le diamo il benvenuto».

L’unico disagio che attende i pazienti è che devono comunque provvedere a recarsi presso l’Ausl per richiedere il trasferimento al nuovo medico in quanto il passaggio non è automatico. Si può anche procedere con la scelta tramite internet, ma per le persone anziane questa non sempre è una soluzione agevole. È quindi prevedibile che all’inizio dell’anno si potrebbero trovare file nei punti Ausl della zona.