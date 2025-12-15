Valle Rubicone, pedalate a fin di bene per 900 Babbi Natale: raccolti soldi per l’Istituto “Merlara” e per un defibrillatore

Cicloamatori vestiti da Babbo Natale: nuovo record con 900 partecipanti e 4.396 raccolti per fare beneficenza. Sono i numeri della “Pidalèda d’là Vzeglia 2025” (“Pedalata della vigilia 2025”).

Ieri mattina, e fin oltre mezzogiorno, una fiumara di color rosso ha attraversato le strade dell’area Rubicone. Da Rimini, Bellaria, Cesenatico, Cesena, ma anche da Mantova, Verona, Treviso e altre altre città, si sono dati appuntamento per dare una mano all’Istituto “Merlara” di Savignano. Amanti della bici si sono ritrovati alle 9 al parcheggio dello stadio di Savignano, ai piedi del maxi Babbo Natale alto 12 metri di fianco al Palatombolone. Poi, tutti assieme, con la maglia rossa da Babbo Natale, dal fondovalle sono saliti a Roncofreddo e altre località. Quindi verso le 11 sono convenuti tutti a Longiano. In media hanno fatto 30 chilometri.

Oltre che al “Merlara”, i soldi raccolti saranno destinati ad aquistare un defibrillatore per il Comune di Longiano.

L’evento si è concluso con una grande abbuffata in piazza Tre Martiri, nel cuore di Longiano.

«È una tradizione natalizia salire per le colline del Rubicone poco prima di Natale - raccontano gli organizzatori - I partecipanti hanno potuto degustare, oltre a panettone e pandoro, anche alici marinate, tartine, dolci e bevuto bibite e prosecco. Con poco si possono fare grandi cose. Quanto è stato raccolto va tutto in beneficenza. Diciamo grazie agli sponsor e al Comune di Longiano». Tra gli organizzatori, il Csi, i Randagi by Style, la “Fausto Coppi”, il Cbg di Boschetti, il gruppo spontaneo “Me, te, lo e clent” (“Io tu, lui e l’altro”) e altri.

A salutare la marea rossa sono intervenuti anche il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, e il consigliere comunale-ciclista Marco Cappelli. «

A ritirare la somma in piazza c’erano anche la suora brasiliana del “Merlara”, sorella Karla Cilene, e la coordinatrice Letizia Ravaioli, insieme ad alcuni piccoli ospiti della struttura savignanese.

«È un piacere ospitare questa manifestazione - ha commentato il sindaco Graziano – dove vince la beneficenza e la voglia di stare insieme in serenità».

Il presentatore dell’iniziativa, Fabio Caldari, ha poi convinto i partecipanti a salire tutti sulla scalinata del santuario per la foto di rito e ha effettuato il sorteggio dei premi di una ricca sottoscrizione a premi.