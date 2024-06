Valle Rubicone, bretella di collegamento al casello: accelerazione dopo i 50 giorni di pausa

I lavori per la bretella di collegamento al casello Rubicone ora procedono con celerità e la strada prende forma. La nuova infrastruttura viaria si snoda nei territori comunali di Longiano, Gambettola e Gatteo. Sono stati investiti per la sua realizzazione 8,7 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Consentirà di sgravare il traffico sulla via Emilia Ss9, nel tratto tra San Giovanni in Compito e l’intersezione con la Sp33 nel tratto adiacente all’abitato di Gatteo.

Il progetto

Il tratto di strada in veloce costruzione va quindi dalla rotatoria della via Emilia Ss9 di San Giovanni in Compito, dove c’è l’azienda “Mb Mangimi”, e prosegue fino alla Sp62 in corrispondenza dell’incrocio delle vie Gualdo e Termine II, per arrivare fino all’innesto con la rotatoria di Gatteo e il collegamento col casello autostradale . La ditta esecutrice di lavori è “Igt impresa generale Torri srl”.

Nell’accordo di programma per l’opera è prevista anche la realizzazione di un parco archeologico diffuso, che «grazie ai ritrovamenti rinvenuti nell’area di cantiere - sottolinea il presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Filippo Giovannini - diventerà un luogo di grandissimo interesse storico, culturale e turistico, in grado di dare nuovo slancio al territorio».

I lavori

Chi abita vicino al cantiere vede avanzare l’opera epocale giorno per giorno. La direzione lavori è affidata alla Provincia di Forlì-Cesena.

I lavori erano stati consegnati il 21 aprile dell’anno scorso, poi sono rimasti sospesi circa 50 giorni a seguito dell’alluvione in Romagna. Ma sono ripartiti e, completata la sottofondazione, si è medssa mano alla strada stessa. Le opere hanno interessato il tratto tra la via Emilia e il territorio di Gambettola e la zona a Gatteo tra la nuova rotatoria “Lise Meitner” e via Sant’Antonio-Sp62. È stato anche costruito un nuovo ponte sullo scolo consorziale Maceri e sono state realizzate altre opere. I materiali utilizzati per la stabilizzazione a calce del terreno e per le altre lavorazioni sono in buona parte di recupero, concorrendo così a ridurre il consumo di suolo e il prelievo di materiali dall’ambiente. L’opera è stata preceduta da una campagna di scavi archeologici

L’ultimo aggiornamento

«Stanno procedendo con celerità i lavori di realizzazione della bretella, strada di collegamento tra la via Emilia e il casello autostradale “Valle del Rubicone” - comunicano dall’Unione Rubicone e Mare - Il completamento dell’intervento è previsto per il mese di aprile 2025. Si tratta di un’opera strategica per il territorio, che consentirà un collegamento rapido e diretto con l’autostrada per il traffico pesante. Si ringraziano il Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per la collaborazione e la Provincia di Forlì-Cesena, che esegue l’intervento».