Una settimana di lavoro per aiutare lo sportello antiviolenza: il “Red Friday” unisce Savignano e San Mauro Pascoli

I commercianti di Savignano sul Rubicone tornano a unirsi per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Da lunedì 25 a sabato 30 novembre, in concomitanza con la settimana del Black Friday e nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’associazione Cocs e i commercianti di Savignano sul Rubicone ripropongono il Red Friday , quest’anno con una grande novità. Aderisce all’iniziativa infatti anche l’associazione Made in San Mauro Pascoli, che riunisce le attività commerciali e artigianali di San Mauro Pascoli.

Il progetto, che gode del patrocini dei comuni di Savignano sul Rubicone e di San Mauro Pascoli, impegna gli oltre 50 tra bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali aderenti, a destinare in beneficenza una parte del ricavato che sarà realizzato nella settimana dal 25 al 30 novembre 2024. La modalità di partecipazione degli esercizi è libera, e adattabile alle esigenze di ogni attività. Il raccolto della settimana del Red Friday sarà devoluto allo sportello antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare, e all’associazione Voce Amaranto, impegnata in attività educative e culturali volte a favorire il rispetto per una cultura delle diversità e della non discriminazione, a promuovere il tema delle pari opportunità, a prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di discriminazione sociale e di violenza sulle donne.

Lo sportello Alba si trova presso la Casa delle Associazioni di Savignano sul Rubicone, in corso Perticari 124. È aperto tutti i martedì dalle 10:30 alle 14:30 con il servizio di accoglienza, ogni primo e terzo venerdì del mese dalle 9:00 alle 12:00 per orientamento al lavoro, e ogni secondo e quarto venerdì del mese dalle 14:00 alle 17:00 come sportello di consulenza legale. Il servizio è gratuito, ed è dedicato alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di sopraffazione e di violenza nelle loro relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali. Il servizio viene offerto a tutte le donne indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, religione e situazione economica. Per informazioni e concordare le modalità di accesso allo Sportello sono a disposizione il numero 379 1067540 e la mail a antiviolenzaalba@gmail.com.