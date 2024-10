Ubriaco fradicio guida a zig-zag sulla via Emilia: tasso alcolemico 5 volte oltre il consentito

Ieri sera alle 18.30 circa a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Ford Fiesta in marcia sulla Via Emilia. La pattuglia ha intimato l’alt alla vettura poichè aveva notato una guida incerta e “zigzagante”. Alla richiesta di documenti, il conducente - un 54enne residente in zona - con linguaggio disconnesso ed alito vinoso appariva subito agli agenti evidentemente ebbro ed ammetteva di avere bevuto degli alcolici da poco tempo.

Veniva quindi sottoposto a test etilometrico risultando avere un tasso alcolemico di 2.24 g/l (il limite di legge è 0,5 g/l). All’uomo, recidivo e che è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’automobile.