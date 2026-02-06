Tragica caduta in vacanza a Tenerife: muore artista savignanese

Nella giornata di ieri, giovedì 5 febbraio, a Tenerife, dove si trovava in vacanza con la famiglia, causa una caduta accidentale in bagno (non si sa se per un malore o una disattenzione), dopo tre giorni di coma, è purtroppo morta Claudia Magnani di 67 anni, residente a Savignano sul Rubicone (precisamente nella frazione di Capanni).

Claudia Magnani era nata e cresciuta a San Mauro Mare e da alcuni anni, con la sua famiglia, si era trasferita a Capanni. Dopo essersi diplomata all’Accademia delle Belle Arti, aveva intrapreso la carriera artistica. Tante le opere ed i lavori realizzati, tra cui la Via Crucis, presente nella Chiesa di San Mauro Mare. Resta da fissare la data dei funerali. Anche Mauro, il fratello di Claudia, questa mattina è partito per Tenerife, per stare vicino, al figlio, ai nipoti ed al convivente della sorella.