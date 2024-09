Savignano, torna la Notte Bianca: dj set nelle vie del centro e live di Serafine

Sarafine, vincitrice di X Factor Italia sarà ospite d’onore della tredicesima Notte Bianca, che torna ad animare sabato il centro storico di Savignano. La nuova edizione dell’atteso e consolidato appuntamento di inizio settembre, è stato presentato ieri alla stampa nella Sala Giunta del palazzo comunale, da Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano e Stefania Morara, vicesindaca e assessora agli eventi, con gli ideatori e curatori della manifestazione Mattia Guidi, Andrea Del Pizzo e Manuela Straface dell’associazione I-Fest. La musica farà come sempre da filo conduttore tra arte e spettacolo, città e clubbing.

«È il ritorno che ci rende orgogliosi - hanno dichiarato Dellapasqua e Morara - di una manifestazione in grado di coinvolgere la città a tutti i livelli, sempre rappresentando un’occasione di aggregazione e divertimento sano, anche nel comportamento del pubblico. Ringraziamo l’associazione I-fest, che in questi anni ha sempre dimostrato passione, capacità, competenza e amore per Savignano».

«Tornare a vivere la Notte Bianca con un’ospite importante come Sarafine e ci fa molto piacere», ha dichiarato il vicepresidente di I-fest, Mattia Guidi. «La Notte Bianca da sempre propone musica, arte e spettacolo, e questa artista racchiude in sé un mix di queste componenti, in uno splendido ibrido. Il claim della tredicesima edizione è “Malati di gioia” , titolo del singolo col quale Sarafine ha vinto X-Factor, e anche rappresentazione di ciò che questo evento è per i savignanesi e per le tante persone che partecipano, anche da fuori città: un momento di festa in un clima gioioso. Ringrazio i commercianti e gli esercenti dell’associazione Cocs per la collaborazione e il Comune di Savignano per il supporto».

Si parte alle 19 al Chiosco Botanico (piazza Giovanni XXIII) con il Kat’s Drive in per i più piccoli e la proiezione del film Disney Pixar “Up!”. Lo show della giovane artista campana che ha trionfato a X Factor, previsto dalle 21 sul main stage di piazza Borghesi, avrà le caratteristiche, ha sottolineato Mattia Guidi, di una vera e propria performance che mescolerà al canto, dj set e giochi di luce.

Con l’inizio ufficiale della manifestazione prenderanno il via lungo corso Vendemini varie attività che andranno dai mercatini “dei creatori d’ingegno’ ad altre di natura olistica, alla food truck area street market in piazza Borghesi. Dalle 21.30 i dj set si moltiplicheranno nelle location situate in varie piazze cittadine: da corso Perticari dedicato a Raggeton e trap, agli anni ‘90 in piazza Amati, ai ‘70 e ‘80 in piazza Castello, e in piazza Borghesi la selezione House Club di DBG, dj e producer già resident del Pineta di Milano Marittima. Gli stage musicali (tutti a ingresso libero) coinvolgeranno il pubblico fino alle 3 in piazza Borghesi, e all’una nelle aree adiacenti.