Proteste per campi da tennis insufficienti. L’effetto Sinner e soci si è sentito anche sul tennis amatoriale, rilanciandolo. Dopo anni di anonimato in campo internazionale, adesso per i campioni azzurri, sia maschi che femmine, è un buon momento. Così, se fino a qualche mese fa il tennis veniva praticato da pochi, sull’onda dei risultati sta crescendo la richiesta popolare di poter praticare questa disciplina sportiva.

Per quanto riguarda i comuni più popolosi dell’area Rubicone, attualmente gli impianti migliori si trovano a Gatteo e Gambettola, mentre San Mauro Pascoli e Savignano hanno pochissimi campi. San Mauro Mare è ben servita, a differenza dal capoluogo, che ne è sguarnito. Pure a Savignano, dopo il declino inarrestabile dell’area vicina al “Seven”, che gestiva direttamente una struttura sportiva, rimane solo il campo in terra rossa nell’area parrocchiale.

«Il Comune di Savignano, negli anni che vanno dal 1990 al 2010, ha gestito malissimo il “Seven Sporting Club” - afferma un appassionato - Hanno fatto un’asta pubblica per poi “regalare” quella struttura pubblica a privati, senza neanche interpellare i cittadini, e hanno lasciato carta bianca al gestore del “Seven” su come gestire la struttura. Avrebbero invece dovuto mettere una clausola per stabilire che i due campi dentro in sintetico e i due campi fuori all’aperto in terra dovevano continuare a essere usati dai cittadini. Così in un bacino di utenza di 40mila abitanti non c’è un Circolo tennis e i savignanesi e i sammauresi devono giocare a Gambettola oppure a Santarcangelo».

«L’area del tennis di fronte al “Seven” è stata lasciata andare in malora - aggiunge un maestro di tennis della zona - Ci ho provato in tutti i modi a fare riassegnare quelle aree, ma non mi hanno nemmeno preso in considerazione».