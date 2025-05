Il Super Enalotto sorride all’Emilia-Romagna. Nell’estrazione di venerdì 2 maggio, come riporta Agipronews, centrato a Morciano di Romagna, un “5” da 28.072,17 euro nella Tabaccheria Brugnettini in via D Forlani, 65 B. Nel concorso del 3 maggio è invece stata festa a Savignano sul Rubicone, presso la Tabaccheria di Cristina Alessandrini in via Cesare Battisti 5 con un “5” da 12.481,80 euro. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 5 maggio, sale a 27,8 milioni di euro.