Sogliano al Rubicone, lunedì parte il cantiere sulla strada franata a Cà di Quaiotto, chiuderà per due mesi

Partiranno lunedì i lavori che andranno a ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza la SP11, ubicata nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, tra il Km 20 ed il Km 20+250 in località Ca’ di Quaiotto in prossimità del bivio con la SP 79 ”Riopetra”, dove gli eventi del maggio 2023, per effetto di un ampio fronte di frana sulla scarpata di valle, hanno causato un importante dissesto strutturale della strada, dimezzando la carreggiata. L’intervento è finanziato dall’ordinanza commissariale n. 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Per mettere in sicurezza il fronte in movimento e quindi la strada, si realizzerà un’opera di sostegno del corpo stradale, senza modificare il sedime dell’attuale carreggiata, mediante la realizzazione di una soletta portante in cemento armato, sostenuta da micropali verticali.

La ricostruzione di circa 150 metri di carreggiata stradale, con un tempo contrattuale complessivo di 150 giorni, verrà realizzata per stralci partendo dal tratto franato, che per la natura dei lavori e lo stato dei luoghi impone necessariamente la chiusura totale del tratto stradale al traffico veicolare, mentre gli altri tratti su cui si interverrà, avendo a disposizione l’intera piattaforma stradale, verranno gestiti a senso unico alternato.

L’ordinanza predisposta dalla Provincia prevede la chiusura totale dall’8 luglio al 15 settembre 2024 della SP 11 “Sogliano” con deviazione, verso la valle dell’Uso, del traffico leggero con percorsi alternativi su strade comunali limitate alle 12 t: dalla SP 11 “Sogliano” al km 23+850 verso via “Meleto di sotto”, che passando per la comunale Via Montetiffi Fosso Ville si collega alla SP 88 “Alto Uso” al km 3+550; dalla SP 11 “Sogliano” al km 19+650 per la via comunale “Pietra dell’Uso Casa Nuova” ci si collega alla SP 88 “Alto Uso” al km 2+800.

Il traffico pesante, in alternativa alla chiusura dovrà percorrere le provinciali la SP 13 “Uso”, la SP 88 “Alto Uso” (18 t), la E45, la SP 79 “Riopetra” (fino a 18 t).

“Il lavoro previsto sulla SP11 a Ca’ di Quaiotto - commenta il presidente della Provincia, Enzo Lattuca - è un intervento strutturale importante e complesso (uno dei sette interventi strategici su strade di competenza della provincia finanziati dall’ordinanza 13) necessario per ripristinare la piena fruibilità della strada provinciale. Siamo consapevoli che la chiusura creerà disagi alla cittadinanza. Si è comunque ritenuto opportuno iniziare i lavori dal tratto franato, e quindi con chiusura totale della strada, proprio in questo periodo dell’anno per cercare di ridurre al minimo i disagi alla viabilità quando riprenderanno le scuole”.

“Quest’opera, di competenza della provincia, è di vitale importanza per garantire la sicurezza e l’efficienza della nostra rete stradale. Siamo consapevoli che la chiusura al traffico, necessaria alla realizzazione dell’opera, comporterà alcuni disagi ma siamo convinti che i benefici a lungo termine supereranno ampiamente le difficoltà temporanee – aggiunge Tania Bocchini Sindaca di Sogliano al Rubicone - L’amministrazione comunale, dopo un confronto con la cittadinanza e con i consiglieri di frazione, ha predisposto una serie di misure per supportare la comunità durante questo periodo. Tra queste misure, metteremo a disposizione un servizio navetta per permettere a tutti di raggiungere il centro storico. Inoltre, in accordo con i privati, verrà garantito un passaggio dedicato per i mezzi agricoli”.

L’investimento previsto per la realizzazione dell’opera è di 1,5 milioni di euro e i lavori saranno realizzati dal consorzio Coir - Consorzio Imprese Romagnole di Cesena.