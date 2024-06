Sogliano al Rubicone, in Consiglio via libera alla comunità energetica

Sono già dodici i soggetti che sono interessati a costituire la comunità energetica di Sogliano al Rubicone e oggi, in consiglio comunale, è all’ordine del giorno l’approvazione dello statuto che la regolerà. Lo studio di fattibilità per la Cer (Comunità energetica rinnovabile) di Sogliano è stato ammesso al finanziamento del Bando Regionale “Pr Fesr 2021-2027 che sostiene proprio questi aggregamenti e ora, con il supporto di Sinloc (Sistema Iniziative Locali S.p.A), l’Amministrazione ha sviluppato il progetto di fattibilità, definendo la forma più idonea. Successivamente, è stata lanciata una campagna per raccogliere manifestazioni di interesse tramite canali istituzionali, social e quotidiani, che ha già visto l’adesione, appunto, di dodici soggetti interessati. Il progetto è stato presentato durante un incontro pubblico il 28 maggio scorso e ora il Comune, non appena costituita la comunità energetica, continuerà a raccogliere adesioni di cittadini, piccole e medie imprese e enti del terzo settore interessati a partecipare. «Il progetto della CER di Sogliano al Rubicone - dichiara la sindaca Tania Bocchini -, mira a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, offrendo benefici economici e sociali alla comunità locale. L’obiettivo è incentivare una cultura energetica sostenibile e partecipativa, offrendo risparmi agli utenti, impatti ambientali positivi e benefici per la rete di distribuzione».

Le Comunità energetiche rinnovabili sono coalizioni di utenti pubblici e privati che collaborano per produrre, consumare, condividere, vendere e stoccare energia da fonti rinnovabili. Queste comunità offrono risparmi per gli utenti, riduzione dell’impatto ambientale e benefici socio-economici. I soggetti che compongono una Cer potranno condividere energia rinnovabile, beneficiando di incentivi economici dal Gse. I benefici locali includono la riduzione delle bollette, sviluppo economico, contrasto alla povertà energetica e allo spopolamento, e miglioramento dell’immagine delle imprese. Un esempio pratico prevede che l'energia prodotta in eccesso durante il giorno da abitazioni con impianti fotovoltaici possa essere condivisa con imprese locali e viceversa durante le pause delle attività aziendali. «L’Amministrazione Comunale - conclude la sindaca - invita cittadini, imprese e enti a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un passo verso un futuro sostenibile ed energeticamente autonomo». Per ulteriori informazioni e per aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile di Sogliano al Rubicone si possono contattare gli uffici comunali.