Sogliano al Rubicone, è morto Roberto Parenti: creò il museo del disco d’epoca

Tutto il mondo della cultura di Sogliano, e non solo, piange la scomparsa di Roberto Parenti. 74 anni è stato il creatore del museo del “Disco d’epoca” che ha guidato dal 1995 fino ai giorni scorsi.

Inizialmente nel garage di casa, poi per qualche anno trasferito al palazzo San Girolamo di Longiano, salvo poi ritornare a Sogliano nel 2008, quando il Comune gli ha messo a disposizione la sede nel palazzo Marcosanti, dove ha trasferito 150 anni di storia del disco d’epoca con 65.000 supporti fonografici, tra cilindri in cera (anni 1894-1896), dischi a 78 giri (fino al 1946) e dischi in vinile (16, 33 e 45 giri). Con l’aiuto della figlia Silvia ha aggiunto il museo di “Arte povera” che di povero aveva ben poco, conservando “tesori” di carta pregiata d’epoca.

Venerdì scorso, dopo una breve malattia, è venuto a mancare. Il funerale si è svolto ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sogliano. Lascia nel dolore la moglie, Loredana Palmi, i figli Silvia e Davide, i nipoti Lorenzo, Angelica e Atena, fratelli, sorelle, e altri parenti, conoscenti, amici e appassionati di musica.