Servizio Civile a Savignano: nove posti disponibili

La biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone apre le porte ai volontari del Servizio civile regionale. Tre posti per altrettanti giovani sono disponibili all’interno del progetto “Fiumi di libri” finalizzato a implementare i servizi di conservazione e fruizione del patrimonio bibliografico, storico e culturale. Tra gli obiettivi del progetto anche quelli di contrastare la povertà educativa e favorire l’inclusione sociale e aumentare la conoscenza di luoghi e servizi della biblioteca di Palazzo Vendemini.

Nel complesso i posti disponibili nel Comune di Savignano sul Rubicone per il servizio civile regionale sono nove. Oltre ai tre citati, altri quattro posti riguardano il progetto “Insieme per crescere” con due posti presso Oratorio e Circolo Anspi Homo Viator, oratorio Don Baronio, Corso Matteotti 2, altri due posti al Centro educativo Praconi gestito dal Giardino dei Tigli. Il progetto è volto a migliorare il benessere di bambini e ragazzi, attraverso il sostegno scolastico, l’inclusione, la relazione e un’educazione alla pace. Ancora due gli spazi presso Enaip, in via Circonvallazione 28, all’interno del progetto “Valorizziamo le abilità”, con l’obiettivo di inserire i volontari in attività finalizzate ad aumentare l’autonomia, le abilità sociali e la manualità delle persone con disabilità coinvolte dal progetto.

“Ci sono incontri che possono cambiare la vita – afferma il sindaco Nicola Dellapasqua – e uno di questi è quello con il servizio civile. Poter trascorrere del tempo tra queste mura che hanno accolto personaggi del calibro di Gino Vendemini, tra volumi che parlano di noi e della nostra storia, in generale in un luogo della conoscenza è un’opportunità che non capita tutti i giorni e che lascerà un segno indelebile. Questo tipo di esperienza svolta in una istituzione come la nostra biblioteca comunale, e in generale nel contesto di tutti gli altri progetti proposti a Savignano, è da cogliere al volo”.

Il bando, con scadenza il prossimo 18 luglio, mette a disposizione questi spazi a ragazze e ragazzi fra 18 e 29 anni, disegnando un percorso di crescita e formazione per contribuire al benessere della comunità locale e sviluppare nello stesso tempo competenze preziose per il futuro. Tutte le informazioni sono disponibili su serviziocivilefc.it.