Senza patente alla guida di un autocarro non assicurato e senza revisione: “percorso netto” di un cesenate a Savignano

Lo scorso martedì mattina una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un autocarro in marcia sulla via Emilia, a Savignano sul Rubicone. Alla guida un 55enne cesenate risultato senza patente di guida, poichè revocata e che, essendo recidivo, è stato quindi denunciato. L’autocarro, che peraltro era anche privo di assicurazione e non revisionato, è stato sequestrato.

Patente falsa

Qualche ora più tardi e sempre sulla via Emilia veniva fermato un senegalese alla guida di una Ford, che agli agenti mostrava una patente italiana. Gli agenti, avendo qualche dubbio sulla regolarità del titolo di guida, approfondivano gli accertamenti e così accertavano che l’uomo, un cinquantenne residente a Ravenna, non è mai stato titolare di patente e che il documento esibito era falso. Per tale motivo si procedeva alla denuncia a piede libero, al sequestro della patente di guida contraffatta esibita ed al fermo della vettura.