Sei defibrillatori per le pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare

Il 3 Dicembre 2025 l’Azienda USL della Romagna ha consegnato all’Unione Rubicone e Mare i sei defibrillatori automatici (DAE) previsti dal progetto “DAE sui veicoli della Polizia Locale dell’URM”. La cerimonia si è svolta alla presenza della Presidente dell’Unione Tania Bocchini, del Comandante della Polizia Locale Alessandro Scarpellini, dei Sindaci e degli Assessori dell’Unione, e dei referenti dell’AUSL Romagna che hanno sostenuto il percorso amministrativo e tecnico necessario alla fornitura.

Con la consegna dei dispositivi, il progetto entra nella sua fase operativa: i DAE saranno installati sui veicoli della Polizia Locale attivi nei Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, creando una rete di pronto intervento diffusa, dinamica e integrata con il sistema regionale DAE RespondER.

La forza del progetto risiede nel ruolo della Polizia Locale, le pattuglie, che già nel mese di dicembre saranno formate all’uso del DAE e alle manovre BLSD dalla Pubblica Assistenza, potranno essere allertate dalla Centrale Operativa in caso di emergenza, affiancando (ma senza sostituire) l’intervento del 118.

L’obiettivo è quello di ridurre il tempo d’arrivo del primo soccorso.

“Questa iniziativa rappresenta un investimento diretto sulla sicurezza e sulla salute della nostra comunità.” - spiega la Presidente dell’Unione Rubicone e Mare, Tania Bocchini - Grazie alla collaborazione con l’AUSL Romagna compiamo un passo avanti concreto nel modello di Polizia di Comunità, dotando i nostri agenti di strumenti che possono davvero fare la differenza nei primi minuti di un’emergenza”.

Il Comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare Alessandro Scarpellini ha sottolineato l’impatto operativo dell’iniziativa.

“Siamo davvero grati ed orgogliosi per questo progetto che rende i nostri agenti ancora più vicini ai cittadini”- aggiunge la sindaca del Comune di Roncofreddo, Sara Bartolini - “Ringrazio il Comandante Scarpellini ed i suoi agenti.”

L’integrazione dei DAE con l’app regionale DAE RespondER consentirà un’attivazione immediata e coordinata delle pattuglie, garantendo una risposta più rapida nelle aree più lontane dai presidi sanitari.