Scappano all’alt, speronano l’auto della polizia locale ma vengono catturati e denunciati

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Nel pomeriggio di giovedì scorso una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio di controllo del territorio, ha intimato l’alt a una Fiat Grande Punto in marcia sulla via Emilia, a Savignano sul Rubicone, con a bordo tre persone. L’auto però non si è fermata e gli agenti si sono posti all’inseguimento, durante il quale i fuggitivi hanno messo in atto pericolosissime manovre e speronato l’auto della polizia locale (che è stata seriamente danneggiata). L’inseguimento si è concluso nel territorio di San Mauro Pascoli, quando la pattuglia è riuscita finalmente a bloccare i fuggitivi.

I tre, originari della Campania ma residenti a Roma e con parecchi precedenti a carico per delitti contro il patrimonio, sono stati condotti in ufficio. E’ emerso che l’auto con cui erano fuggiti era stata rubata nel Napoletano e su essa erano state poste le targhe di un’altra autovettura. Il conducente dell’auto, senza assicurazione, era anche privo di patente perché revocata.

In tasca i tre, risultati essere temporaneamente alloggiati a Rimini, avevano alcune centinaia di euro in contanti, di cui non hanno saputo fornire spiegazioni sulla provenienza e che si sospettano essere provento di attività illecite.

Il denaro e l’auto sono stati quindi sequestrati e i 3 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e resistenza e pubblico ufficiale.