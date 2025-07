“Savignano Wine” raddoppia: venerdì e sabato in piazza 40 cantine

Savignano Marcello Tosi Al centro di un territorio celebrato fin dall’antico per la sua fertilità, Savignano non dimentica di celebrare con la nuova edizione di “Wine. Spirito di Romagna” la propria eccellenza eno-gastronomica. L’evento, con il patrocinio e il contributo del Comune di Savignano, è all’interno del calendario estivo di eventi “La dolce estate”. Dopo il grande successo della scorsa edizione, cresce e raddoppia: suddiviso tra 4 e 5 luglio, sempre dalle 18.30 l’apertura degli stand, con ingresso gratuito. Darà vita a due magiche serate lungo le vie del centro storico, al profumo di Romagna, dedicate al vino, alla creatività e alla qualità romagnola a cura di Rubicone Eventi, associazione di giovani savignanesi che ha ridato nuova vita a due appuntamenti simbolo quali Savignano Wine e il leggendario Palatombolone.

Degustazioni e premi

«Riportare i produttori in piazza, e fare conoscere il lavoro e le eccellenze delle aziende romagnole, è il nostro obiettivo», ha dichiarato Mattia Guidi, presidente di Rubicone Eventi. Una vetrina sul mondo del vino e della cultura enologica, attraverso percorsi degustazioni e visite guidate, in un circuito wine trail di 40 tra cantine e distillerie selezionate tra le migliori, arricchendo l’esperienza del pubblico con contenuti tecnici e culturali. Inoltre, in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier Romagna (Ais), il concorso per decretare la miglior cantina presente in fiera premierà il miglior Sangiovese, Albana e Rebola, con proclamazione dei vincitori da parte della commissione degustatrice sul palco di Piazza Borghesi. All’offerta di beverage si unirà una proposta di street food di qualità per condividere con il pubblico del Savignano Wine il meglio della Romagna.

Spettacoli e camminate

In programma inoltre spettacoli itineranti di teatro, con i Pasquaroli Sgumbje ad Lunzen, Teatro Scottadito, Queen Vision e le Sirene Danzanti. Il 5 luglio alle 18.30 da piazza Borghesi partirà il Wine Trail per unire il piacere del movimento alla magia del vino. I partecipanti potranno scegliere tra la camminata di gruppo, 8 chilometri, e la corsa di 15 chilometri non competitiva. Entrambi i percorsi attraverseranno vigneti, strade di campagna e la suggestiva corte del Castello di Ribano. Per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare il calice ufficiale e i gettoni. Informazioni, ticket e saltafila sono già disponibili sul www.savignanowine.it.

Convivialità e cultura