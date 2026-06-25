Savignano, vince 500 mila euro giocandone 5

Vince 500mila euro con un “Gratta e vinci” da 5 euro, una persona anonima è stata baciata dalla fortuna acquistando un solo tagliando della serie “Il miliardario”.

Colpaccio con pochi euro

È accaduto alla tabaccheria Franco Sensi, all’interno del Romagna Shopping Valley, dove è stata registrata da Lottomatica una vincita da mezzo milione di euro, appunto con un “Gratta e vinci” da 5 euro. C’è grande euforia tra lo staff guidato da Franco Sensi e dal figlio Emanuel, con cinque dipendenti della plurifortunata tabaccheria. Ieri Lottomatica ha informato di una vincita con un tagliando venduto nei giorni scorsi al Romagna Shopping Valley. Per la tabaccheria aperta nel 2007 continuano, quindi, i premi importanti elargiti, mentre non c’è la più pallida idea su chi sia il fortunato.

Caccia al fortunato

“Non abbiamo idea chi sia il fortunato vincitore – afferma Franco Sensi che vive a Bellaria ma opera da 20 anni dentro al Romagna Shopping center – vendiamo centinaia di tagliandi alla settimana. Siamo molto soddisfatti, ovviamente, di avere portato un colpo di fortuna ad un anonimo cliente. Speriamo, con tutto il cuore, che il possessore del tagliando ne avesse veramente bisogno e ora si goda il momento. Anche in passato abbiamo registrato decine e decine di vincite, tra cui nel dicembre 2009 quella di un milione di euro. Poi vari premi da 200 mila, 100 mila euro, 50 mila, 10 mila e via dicendo”.

Aneddoto curioso

“Nel 2011 ho registrato la vincita più particolare – continua - con 100mila euro. Erano le ore 9,15 di mattina, un turista che alloggiava a San Mauro Mare, entrò, prese un “gratta e vinci” e poi lo controllò qui in tabaccheria. Quando vide la somma vinta, rimase senza parole e non credeva ai suoi occhi. Quindi gli abbiamo confermato che la vincita c’era eccome”.

Settore in ripresa

“Da tempo la classica schedina del Totocalcio non si gioca più - dice il titolare – ma sul calcio si gioca e si scommette in continuazione. Vanno molto i “Gratta e vinci”. Dopo un periodo di calo di vendite di tagliandi a livello nazionale, ora il mercato ha ripreso vigore. La crisi latente porta la gente a cercare fortuna. Da parte nostra è una grande soddisfazione nell’essere dispensatori di sogni che talvolta diventano realtà”.