Savignano, via Rubicone destra: via ai lavori lunedì 5 maggio

Dopo la conclusione dei lavori a Fiumicino e l’ultimazione della manutenzione straordinaria di via Colombarazzo, prosegue la messa in sicurezza e ricostruzione post-alluvione nel territorio di Savignano. In particolare lunedì 5 maggio aprirà il cantiere del 2° lotto, per un importo lavori di 412.100 euro. I lavori partiranno dalla via Rubicone destra nel tratto tra via Galeazza e via Bastia. Qui sono previste opere di fresatura e scavi, saranno inoltre realizzati la fondazione stradale e l’asfalto e installato il guard rail.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento, si prevede la chiusura totale della strada al traffico veicolare. Il tratto di via Rubicone destra interessato dai lavori resterà transitabile per i residenti e i mezzi di soccorso.

A seguire, il cantiere si sposterà in via Melozzo da Forlì dove sono previste la demolizione del ponticello con deviazione del canale, la realizzazione della pavimentazione e l’installazione del guard rail. Anche in via Melozzo da Forlì la viabilità sarà chiusa al traffico veicolare, esclusi i residenti e i mezzi di soccorso. L’ultimo step di opere riguarderà via Gualdello-Ribano dove saranno ripristinate frane e cedimenti spondali. La ditta esecutrice sarà la IGT, Impresa generale Torri di Mercato Saraceno. La durata dell’intervento, nel complesso, sarà 90 giorni.