Savignano, via Rubicone Destra: i lavori partiranno in autunno

A Savignano sul Rubicone l’Amministrazione comunale stanzia 220 mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra. Nella seduta di ieri, giovedì 23 aprile, il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che comprende, fra le altre voci, quella necessaria per i lavori da tempo attesi dai cittadini e che potranno iniziare in autunno.

All’ordine del giorno c’era anche il consuntivo 2025 che alla voce investimenti vede una cifra di 3,5 milioni, che aggiunti a quanto precedentemente impegnato porta a oltre 8 milioni la somma destinata ai lavori pubblici messi in campo lo scorso anno.

“Sappiamo che i lavori su via Rubicone destra sono attesi da tempo. Arriva la risposta che ci chiedevano – ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua -. I tempi della Pubblica Amministrazione sono diversi da quelli desiderati dai cittadini ma con determinazione riusciamo a mettere in campo le soluzioni chieste dalla città. Abbiamo lavorato per i servizi, strade, supporti per le famiglie attraverso la riqualificazione delle scuole e la realizzazione di spazi verdi attrezzati, la nuova biblioteca. Si è trattato di un anno molto intenso ma il lavoro prosegue mantenendoci in ascolto dei bisogni e delle segnalazioni, per costruire una città in cui si sta bene oggi ma si può anche investire per il proprio futuro”.