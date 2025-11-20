Savignano, via Montefiorino: partiti i lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana di via Montefiorino. L’intervento fa parte delle azioni programmate dall’Amministrazione di Savignano sulle vie del territorio comunale fuori dal centro urbano, le cui sedi stradali mostrano segni di usura o affioramenti radicali. I lavori apporteranno migliorie estetiche e strutturali, con ricadute positive sulla funzionalità della strada e dello spazio circostante.

Nel dettaglio si provvederà alla demolizione del marciapiede ammalorato e al suo rifacimento totale, verranno realizzate delle nuove aiuole, di dimensioni consone allo sviluppo della piantumazione di essenze arboree, sarà realizzata la regimazione idrica delle acque bianche (caditoie, chiusini, e opere complementari). A chiusura dei lavori, verranno effettuati la fresatura e il rifacimento del tappeto di usura della sede stradale. Saranno adeguati i punti di illuminazione esistenti e riordinati gli spazi di sosta e i percorsi pedonali con tragitto Loges per ipovedenti e adeguamento degli stalli per disabili. È previsto infine il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori sono stati affidati alla ditta Pozzi Raffaele di Rimini, con una durata stimata di 40/45 giorni salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 220.000 euro di lavori.

“La riqualificazione urbana di via Montefiorino si inserisce in un più ampio progetto di sistemazione della viabilità urbana la cui manutenzione, ordinaria e straordinaria, resta per noi un impegno costante e continuo - affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Castagnoli - questo intervento in particolare, per il contesto che circonda via Montefiorino, è un esempio concreto di rigenerazione urbana e sostenibile”.