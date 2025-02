Un delizioso spazio verde, camminamenti protetti, aree attrezzate e sullo sfondo il suggestivo lago scaturito dalle acque un tempo funzionali al lavoro della fornace. Sta prendendo forma nel quartiere Valle Ferrovia uno dei più grandi parchi della Valle del Rubicone. Al centro l’area dove negli anni cinquanta era molto attiva una fornace che produceva mattoni e laterizi, struttura poi demolita e che oggi lascia spazio a siepi e specie arboree per più di 5 mila piante di acero campestro, carpino bianco, farnia, noce comune, tiglio, leccio, frangola e varietà autoctone. I lavori – iniziati nella primavera del 2024 a cura dell’impresa Green service di Perugia - sono a buon punto di realizzazione. In particolare sono state completate le staccionate con sentieri anche bordo lago che formano un percorso ad anello già concluso nella sua prima parte. Sono in posa in questi giorni gli arredi. Percorsi illuminati, aree pic nic; attrezzature per l’attività sportiva; aree attrezzate con giochi per bambini di tutte le età; un’area di sgambamento di 400 metri quadrati per gli amici a quattro zampe renderanno questa zona adatta alle famiglie, ai giovani in cerca di attività sportiva all’aria aperta e a chi semplicemente desidera fare una passeggiata immersa nel verde.

“Se non lo avete ancora fatto, affacciatevi in questa zona. Scoprirete una bellezza inattesa, comprenderete quello che diventerà il parco di Valle Ferrovia, una volta completate le opere – spiegano il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara -. Uno dei parchi più grandi della zona, che sarà dedicato agli sportivi, alle famiglie, ai ragazzi. A tutti i cittadini in cerca di un luogo giusto per il proprio tempo libero e per il relax. Siamo molto orgogliosi di poter offrire tutto questo ai savignanesi”.