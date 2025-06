Savignano, vede gli agenti e scappa contromano per le vie del centro: maxi-multa e denuncia per un 22enne

Incrocia di notte la Polizia Locale e accelera a tutto gas contromano lungo il centro. Nella notte di venerdì scorso gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare hanno incrociato un’autovettura nel centro di Savignano che marciava sbandando vistosamente; gli agenti intimavano l’alt, ma il conducente anzichè fermarsi accelerava. Ne nasceva un inseguimento a sirene spiegate col fuggitivo che, ad altissima velocità, percorreva contromano le strette vie del centro cittadino, fino a dileguarsi in direzione di Gatteo.

Nell’inseguimento una vettura della polizia locale dell’Unione veniva danneggiata. Nei giorni seguenti, anche per mezzo dell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, si è riusciti ad identificare il fuggitivo: un 22enne residente in zona e che aveva a disposizione un’auto intestata ad altra persona estranea alla vicenda. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato fatto oggetto di un conto salato per le numerose e gravi violazioni al codice della strada commesse.