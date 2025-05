Savignano, vede gli agenti e getta il pacchetto con l’hashish, ma viene scoperto e denunciato

Vede la Polizia e lancia un pacchetto sospetto a terra, ma viene beccato. L’altra notte una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio extra-ordinario di controllo del territorio, mentre transitava a Savignano sul Rubicone in zona Valleferrovia notava un’autovettura posteggiata in luogo appartato con alcuni individui attorno. Gli agenti si portavano sul posto e li identificavano: il conducente della vettura, al momento di scendere, gettava a terra un involucro rivelatosi poi contenere circa 50 grammi di hashish subito sequestrati. L’uomo, un trentenne nordafricano residente nel riminese, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio e, in relazione alla disponibilità del veicolo, gli è stata ritirata la patente di guida.