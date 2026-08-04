Savignano, una sera in amicizia alla festa delle vie Selbelle

Una tavolata che ogni anno si rinnova, capace di unire generazioni e rafforzare quel senso di comunità che rappresenta il vero patrimonio del quartiere. Sabato 1° agosto si è svolta la tradizionale festa delle vie Selbelle I, II e III a Savignano sul Rubicone. L’appuntamento con l’”Osteria delle tre Selbelle” è ormai consolidato e vede i residenti riunirsi per una cena conviviale con l’obiettivo di confermare e rinsaldare i rapporti di buon vicinato.

L’edizione di quest’anno si è aperta con un momento particolarmente intenso. Al posto del consueto Inno d’Italia, infatti, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Nicolini, deceduto domenica scorsa, e di Giovanni “Pacioun” Giovanardi, Iolanda Ramilli Anna e Corrado Gobbi mancati nell’anno. Un gesto semplice ma carico di significato che ha testimoniato quanto la comunità delle Selbelle sappia stringersi nei momenti di dolore.

La serata è stata anche e soprattutto una festa alla vita e al futuro. Accanto al ricordo di chi non c’è più, sono stati festeggiati tre nuovi nati, l’ultimo dei quali ha visto la luce domenica 2 agosto. Un segno di continuità che guarda con fiducia alle nuove generazioni.

Alla festa hanno partecipato anche il sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, l’assessore Alessio Tomei e il responsabile dei Lavori pubblici Paolo Meluzzi, che hanno voluto condividere la serata con i residenti, testimoniando la vicinanza dell’amministrazione comunale a una delle iniziative più sentite del territorio come quelle delle cene di vicinato.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie all’impegno delle famiglie Garattoni, Tosi, Neri, Gobbi e Mattei che, come ogni anno, hanno costituito il comitato organizzatore. Con spirito di volontariato hanno curato ogni dettaglio dell’evento, dall’allestimento alla preparazione della cena, confermando come la forza di questa festa risieda soprattutto nella partecipazione diretta delle persone.