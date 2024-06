Savignano, una foto fa rivivere il 90° anniversario dal trionfo azzurro ai Mondiali del 1934

A 90 anni esatti dalla prima vittoria ai Mondiali di calcio, i ricordi di Pino Giuseppe Venturi sono ancora vividi. Nel 1934 si tenne in Italia quella che era chiamata allora la “Coppa del mondo Jules Rimet” e fu la seconda edizione della massima competizione tra le principali squadre nazionali maschili delle federazioni sportive affiliate alla Fifa. Si giocò dal 27 maggio al 10 giugno di novant’anni fa e si concluse con il successo degli azzurri, che in finale sconfissero la nazionale della Cecoslovacchia durante i tempi supplementari.

«L’anno 1934 fu quello dei primi mondiali di calcio in Italia - ricorda in occasione della ricorrenza il 93enne savignaense, che è un grande appassionato di storia e raccoglie con cura documenti e cimeli del passato - Ci furono grandi festeggiamenti dei tifosi e anche dei giocatori, che portarono in trionfo il commissario tecnico Vittorio Pozzo. Anche mio padre Amerigo Venturi, grande e appassionato di calcio, volle creare in famiglia un ricordo indelebile scattando una fotografia in occasione del mio terzo compleanno. Non lo ringrazierò mai abbastanza».