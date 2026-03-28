Savignano, un ragazzo si tuffa nel fiume per salvare un cagnolino cieco

Scatta l’allarme sui social dopo il post di un cagnolino in difficoltà. Prima sul greto del fiume Rubicone e poi caduto nello stesso corso d’acqua abbastanza vorticoso dopo le piogge della notte precedente. Tutto all’altezza di un’area attenzionata e messa in sicurezza per le persone nei mesi scorsi. Ma non per l’animale, poi coraggiosamente salvato da un giovane residente. Nei mesi scorsi quel tratto di fiume Rubicone è stato messo in sicurezza con nuovi accorgimenti nella golena, tra via Togliatti e il ponte romano, per creare un corretto deflusso delle acque e il rafforzamento dei muri di sponda e della briglia storica per far fronte a eventuali nuove ondate di piena. L’area è stata fortificata con materiali adeguati al contesto. Sono poi proseguiti in area golenale in corrispondenza del ristorante Grottino.

L’allarme

Una savignanese ha postato, ieri mattina, poco dopo le 8, un messaggio allarmato e una foto per rendere visibile il luogo dell’emergenza: «C’è un cagnolino, sembra cieco, sul fiume lato ristorante Grottino». La donna ha chiamato la Polizia locale e cercato di trovare i padroni dell’animale, suonando vari campanelli nei dintorni. Poi è scappata via perché stava facendo tardi sul lavoro. Mentre sui social si scatenava l’appello con circa 160 reazioni, 35 condivisioni e 55 commenti, l’animale è scivolato nel fiume. «Con soddisfazione però ho saputo dai social - riferisce la segnalante - che era stato salvato e restituito ai legittimi proprietari».

Il lieto fine