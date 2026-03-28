Savignano, un ragazzo si tuffa nel fiume per salvare un cagnolino cieco

Scatta l’allarme sui social dopo il post di un cagnolino in difficoltà. Prima sul greto del fiume Rubicone e poi caduto nello stesso corso d’acqua abbastanza vorticoso dopo le piogge della notte precedente. Tutto all’altezza di un’area attenzionata e messa in sicurezza per le persone nei mesi scorsi. Ma non per l’animale, poi coraggiosamente salvato da un giovane residente.
Nei mesi scorsi quel tratto di fiume Rubicone è stato messo in sicurezza con nuovi accorgimenti nella golena, tra via Togliatti e il ponte romano, per creare un corretto deflusso delle acque e il rafforzamento dei muri di sponda e della briglia storica per far fronte a eventuali nuove ondate di piena. L’area è stata fortificata con materiali adeguati al contesto. Sono poi proseguiti in area golenale in corrispondenza del ristorante Grottino.