Savignano, un giardino terapeutico nella residenza per gli anziani

Un giardino con fontane, aiuole di fiori e di erbe aromatiche, zone d’ombra e percorsi e pedonali per trascorrere un tempo di benessere all’aria aperta.

Il Cda dell’Asp del Rubicone ha approvato il progetto di riqualificazione del parco della Casa residenza anziani di via Fratelli Rosselli a Savignano sul Rubicone. Il progetto, redatto dall’architetto Renzo Bizzocchi, ha il suo cuore nella realizzazione di un “giardino terapeutico” con percorsi sensoriali tra fontane, aiuole fiorite, erbe aromatiche, siepi e piante, spazi attrezzati per la ginnastica dolce, adatta agli ospiti della Cra, aree ombrose in cui riposare, chiacchierare, trascorrere tempo di qualità con gli altri ospiti o con i propri familiari. Uno spazio nuovo inserito nel contesto naturale della casa di via Fratelli Rosselli, da realizzare attraverso una soluzione a basso impatto. Il progetto prevede anche la manutenzione straordinaria della recinzione attualmente presente, con il restauro del tratto risalente al primo “900 e la ricostruzione di quello più recente.

La consegna dei lavori è prevista entro l’estate. Il costo complessivo è di 249.100 euro finanziato dall’Asp del Rubicone.