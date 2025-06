Savignano, ubriaco in moto, porta in giro la nipotina di 7 anni senza casco: 46enne denunciato

Gira ubriaco in motorino trasportando la nipotina senza casco. Domenica pomeriggio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, nel transitare in zona Savignano mare ha intercettato un motociclo condotto da un uomo che aveva a bordo anche una bambina che era senza casco. Fermato il veicolo, gli agenti accertavano che la bambina, di 7 anni, era la nipote del conducente, che appariva palesemente ubriaco. Alla richiesta di sottoporsi a test etilometrico, l’uomo - 46 anni residente nel modenese - si rifiutava. Per tale motivo veniva deferito all’autorità giudiziaria e la patente gli veniva immediatamente ritirata. Veniva sottoposto a fermo il motociclo e la bambina affidata al padre, giusto sul posto nel frattempo.