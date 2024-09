Savignano, ubriaco fradicio alla guida con bottiglie di superalcolici vuote in auto: 53enne denunciato

Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un’autovettura Lancia in marcia a Savignano sul Rubicone nella via Rubicone destra, la cui andatura appariva sospetta.

Il conducente appariva subito in evidente stato di ubriachezza; inoltre nell’abitacolo erano visibili alcune bottiglie di superalcolici vuote. Sottoposto ad etilometro, risultava avere un tasso alcolemico pari a 3,7 g/l (il limite è 0,5). Per tale motivo O.G., 53 anni residente in zona, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; la patente è stata ritirata, per la prevista sospensione, e l’automobile è stata sequestrata e sarà confiscata.