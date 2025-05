Savignano, ubriaco e molesto alla stazione: allontanato dalla Polizia

Ieri sera alle 22.30 agenti della polizia locale sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone, dove era segnalato un uomo che stava tenendo comportamenti molesti. Gli agenti, giunti sul posto, realizzavano che l’uomo, poi identificato in un egiziano di 35 anni, senza fissa dimora, era in stato di evidente ubriachezza. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato sanzionato e nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento subito eseguito e che, se verrà violato, potrà portare all’emissione di un c.d. “daspo urbano”. L’intervento è stato svolto nell’ambito delle attività extra-ordinarie di controllo del territorio, realizzate in modo coordinato e congiunto dalle polizie locali di Cesena, Cesenatico e dell’Unione Rubicone e mare.