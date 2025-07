Savignano, ubriaco e con la patente sospesa demolisce in auto una staccionata, un palo sfonda il parabrezza

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Martedì notte, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio di controllo straordinario del territorio rinforzato da un equipaggio della polizia locale di Cesena, è intervenuta a San Giovanni in Compito, per un incidente stradale. Una Fiat Punto fuori controllo aveva sbandato finendo contro una staccionata, demolita per una ventina di metri.

Alla guida c’era un quarantottenne della zona, risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,15 g/l (il limite è 0,5). L’uomo guidava con la patente sospesa, a causa di una precedente guida in stato di ebbrezza, e l’automobile - per lo stesso motivo - era sotto sequestro. Per queste ragioni la patente sarà revocata e l’auto confiscata.

L’uomo è stato denunciato nuovamente per guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’orario notturno e dall’aver causato un incidente stradale.

«Gli agenti», spiega una nota della poizia locale, «sono rimasti impressionati dalla fortuna avuta da questo automobilista, poiché un palo in legno della staccionata abbattuta è entrato nell’abitacolo dell’auto, sfondando il parabrezza e mancando la testa del conducente per pochi centimetri!».