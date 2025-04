Savignano, ubriaco dopo la festa della prima Comunione, si schianta con l’auto sul muretto di una casa e abbatte la colonnina del gas

Dopo la festa della prima Comunione si mette ubriaco alla guida e scattano i guai. Ieri pomeriggio alle 18 circa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è intervenuta a Fiumicino sul luogo di un incidente stradale. Il conducente di una Chrysler, a bordo della quale vi era anche un passeggero, aveva perso il controllo del mezzo usciva di strada andando ad abbattere il muro di recinzione di una casa in via Colombarazzo ed una colonnina del gas. Fortunatamente nessuno, nonostante gli ingenti danni riportati anche dalla vettura, rimaneva seriamente ferito.

Sul posto intervenivano anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area in cui stava fuoriuscendo gas, e quindi una squadra di reperibili di Hera, che provvedeva a chiudere la linea di gas in attesa della successiva riparazione. L’uomo alla guida, un 46enne residente in zona, appariva subito in stato di ebbrezza e veniva sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultando avere un tasso alcolemico di 1,8 g/l cioè quasi quattro volte oltre il limite di legge. L’uomo, che si dichiarava reduce da una festa di prima Comunione, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida per la prevista revoca.