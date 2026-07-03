Savignano, ubriaca procede a zig zag con l’auto: ritiro della patente e sequestro dell’auto

SAVIGNANO. La sera di giovedì 2 luglio, alle 22.30 circa, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Panda in marcia a Savignano sul Rubicone sulla SP33 Gatteo.

Al volante una quarantacinquenne residente in zona. L’auto era stata notata procedere a zig-zag e pertanto gli agenti hanno sottoposto la conducente, che comunque appariva evidentemente ubriaca, a test etilometrico. All’esito è risultato un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l (il limite è 0,5), 5 volte il limite di legge. Risultato: il ritiro immediato della patente di guida, per la prevista sospensione, il sequestro dell’autovettura, per la prevista confisca, e la denuncia a piede libero della donna per il reato di guida in stato di ebbrezza.